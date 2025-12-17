Persiste el frío ligero para la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández 16 Diciembre 2025, 14:22 Compartir

Clima en Monterrey ligeramente frío y brumoso para este martes, donde la temperatura máxima será de 15 grados por la tarde y de 12 grados por la noche

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, ambiente de muy frío a frío en la región y gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de componente sur con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, y viento de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.