París reabre zonas de baño en el Sena ante el calor

Las áreas autorizadas para nadar en el río Sena abrieron al público en París antes de una nueva ola de calor prevista para la próxima semana

Las tres zonas de baño habilitadas en el río Sena, a su paso por París, abrieron este sábado al público, en un momento en el que la capital francesa se prepara para enfrentar un nuevo episodio de altas temperaturas durante la próxima semana.

La reapertura despertó el interés de residentes y visitantes, especialmente después de la intensa ola de calor registrada a finales de junio.

Tres espacios autorizados en el Sena

El Ayuntamiento de París habilitó nuevamente las zonas de Bercy, Bras Marie y Grenelle para que los ciudadanos puedan refrescarse de forma segura.

Además, durante el verano también permanece abierto todos los días el espacio de baño del Bassin de la Villette, donde desemboca el canal del Ourcq, mientras que en el canal Saint Martin está permitido nadar únicamente los domingos por la tarde.

Las instalaciones cuentan con controles de acceso, casilleros para resguardar pertenencias y puntos donde los visitantes pueden adquirir bebidas y fruta.

Anne-Laure, una de las personas que acudió a la zona de Grenelle, cerca de la Torre Eiffel, comentó que llevaba tiempo esperando la apertura de los espacios de baño tras la reciente ola de calor y consideró que en el futuro sería conveniente adelantar su apertura antes del mes de julio.

Por su parte, Natalia, una brasileña que reside en París y que ya había utilizado estas instalaciones el año pasado, aseguró que encontró mejores condiciones que en 2025 y afirmó que el agua se percibe fresca y limpia.

Otro de los asistentes, Pierre, explicó que, pese a haber vivido toda su vida en París, era la primera vez que nadaba en el Sena. Reconoció que anteriormente le preocupaba el estado del río, aunque señaló que ha observado una mejora en su calidad con el paso del tiempo.

Se espera otra semana de altas temperaturas

La reapertura coincide con el pronóstico de una nueva ola de calor que comenzará el lunes en la capital francesa, donde las temperaturas rondarán o superarán los 35 grados durante varios días.

La semana pasada, el oeste y el norte de Francia experimentaron un episodio de calor extremo que permitió establecer nuevos récords nacionales. En París, los días 24 y 25 de junio, el termómetro superó los 40 grados, un registro que solo se ha alcanzado en cinco ocasiones desde 1947.

El Ayuntamiento recordó que está prohibido bañarse fuera de las áreas habilitadas, ya que únicamente en esos espacios existen socorristas y medidas de seguridad.

Asimismo, advirtió que ingresar al Sena, al canal Saint Martin o al Bassin de la Villette fuera de las zonas autorizadas representa un riesgo para la población.