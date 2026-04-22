Parcialmente nublado y brumoso para esta jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados durante la tarde y ligera probabilidad de lluvias aisladas en zonas de la metrópoli

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En la Mesa del Norte para este martes se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco y ambiente muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).