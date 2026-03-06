Parcialmente nublado con máxima de 30 grados en Monterrey

Clima en Monterrey con probabilidad de chubasco en zonas serranas de la metrópoli, en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados para este jueves

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí Coahuila y Nuevo León, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como cielo medio nublado con lluvias aisladas en Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y sin lluvias en Chihuahua.

Por la mañana, ambiente frío en zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, muy frío en zonas serranas de Zacatecas y gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso en Coahuila y Nuevo León, y cálido en el resto de la región.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Durango; con posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León; con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí, y rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una línea seca sobre el noreste del territorio nacional, ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento en dicha región, con probabilidad de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Península de Yucatán, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Por otro lado, el nuevo frente frío número 39 se extenderá sobre el noroeste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en esa región. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).