Parcialmente despejado durante la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández

17 Septiembre 2025, 15:06

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso en donde la temperatura máxima será de 31 grados y cielo parcialmente despejado para este miércoles

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h la región.

