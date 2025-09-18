Parcialmente despejado durante la jornada en Monterrey

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h la región.