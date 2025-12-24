Parcialmente despejado con tiempo estable en Monterrey

En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí.
Cielo despejado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado, y cálido en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.