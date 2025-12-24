Parcialmente despejado con tiempo estable en Monterrey

Por: Arlett Fernández 23 Diciembre 2025, 14:36

Clima en Monterrey parcialmente despejado con temperatura máxima de 27 grados por la tarde, mientras que para el cierre de la jornada se esperan 20 grados

En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí. Cielo despejado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado, y cálido en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.