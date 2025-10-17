Parcialmente despejado con ambiente agradable en Monterrey

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado durante el día.
Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas serranas; ambiente fresco, y frío con temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Durante la tarde, ambiente cálido en la región, y caluroso en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (sur y noreste) y Durango (norte y oeste), con descargas eléctricas.
Además, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila (noroeste) y Nuevo León (centro y sur), además de lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Zacatecas.
Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango; y vientos menores a 15 km/h en el resto de la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.