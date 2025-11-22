Panorama parcialmente soleado para el fin de semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández 21 Noviembre 2025, 14:26

Clima en Monterrey con ambiente cálido durante este fin de semana, donde se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 28 grados en promedio

En la Mesa del Norte se espera durante el transcurso del día cielo medio nublado a nublado en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; y cielo parcialmente nublado, sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de Durango y San Luis Potosí; ambiente fresco, siendo frío a muy frío con heladas en sierras de la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y templado a fresco en sierras de Chihuahua y Durango. Chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí. Viento del oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango; y viento de 15 a 25 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes.