Panorama fresco con cielo despejado para la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente seco para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 19 grados por la tarde y de 13 grados durante la noche

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado, así como cálido en Durango (oeste).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 33 se desplazará por el sureste de México y península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales fuertes a intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla; además de lluvias fuertes en Puebla.

La masa de aire polar asociada al sistema frontal, mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 70 a 90 km/h en costas de Veracruz; y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, península de Yucatán, y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Se pronostica la caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera asociada a una vaguada en altura y a la corriente en chorro subtropical propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el noroeste de México; mientras que, en el centro, suroeste y sur del territorio nacional, se pronostican lluvias y chubascos favorecidos por la entrada de humedad del océano Pacífico.

Finalmente, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana.