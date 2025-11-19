Panorama estable y cálido en la ciudad de Monterrey

Por: Arlett Fernández 18 Noviembre 2025, 14:24

Clima en Monterrey con ambiente brumoso y cálido para este martes en donde se espera una máxima de 30 grados por la tarde y de 24 grados por la noche

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Chihuahua, lluvias aisladas en San Luis Potosí y cielo parcialmente nublado y sin lluvia en resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí; así como ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del oeste de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua; viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Durango y Nuevo León, y viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.