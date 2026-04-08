Panorama de cielo parcialmente nublado este martes en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente agradable para esta tarde con máxima de 23 grados, mientras que por la noche se esperan 19 grados

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En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas.

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en zonas montañosas de la región, así como ambiente gélido en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas y rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 43 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como muy fuertes en Chiapas.

Mientras tanto, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México, así como evento de “Norte” durante la mañana, en Veracruz, Tabasco, Campeche, istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, un canal de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Chiapas (costa).