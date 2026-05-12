Panorama de cielo nublado para la jornada de lunes en Monterrey

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí (este), así como lluvias muy fuertes en Nuevo León (centro y este); dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente fresco a templado; frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.