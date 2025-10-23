Info 7 Logo
Panorama cálido para la zona metropolitana de Monterrey

Por: Arlett Fernández

22 Octubre 2025, 14:10

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para este miércoles, en donde por la tarde se espera una máxima de 32 grados y por la noche 25 grados

En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado durante el día, chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca) y lluvias aisladas en Chihuahua (norte). Cielo despejado y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido.

Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

