Panorama cálido para la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado durante el día, chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca) y lluvias aisladas en Chihuahua (norte). Cielo despejado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido.
Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.