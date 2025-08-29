Panorama cálido durante la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández 28 Agosto 2025, 13:50 Compartir

Clima en Monterrey caluroso durante esta tarde de jueves en donde el termómetro podría alcanzar una máxima de 36 grados con cielo mayormente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante esta jornada de jueves la temperatura máxima en la zona metropolitana de Monterrey será de 36 grados con panorama de cielo mayormente despejado. Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como fuertes en Zacatecas; dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la tarde habrá un ambiente caluroso en la región. A partir de este día dará inicio una onda de calor en Coahuila (centro y norte) y Nuevo León (sur). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; así como rachas de hasta 50 km/h en Durango y Aguascalientes.