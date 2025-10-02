Panorama cálido con ausencia de nubosidad en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera para este miércoles cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Durango; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Chubascos en Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Aguascalientes y Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas.
Ambiente fresco a templado por la mañana; frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes.