Panorama cálido con ausencia de nubosidad en Monterrey

Por: Arlett Fernández 01 Octubre 2025, 15:02

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados para esta jornada de miércoles en donde se espera una panorama de cielo mayormente despejado

En la Mesa del Norte se espera para este miércoles cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Durango; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Aguascalientes y Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco a templado por la mañana; frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes.