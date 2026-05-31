Ola de calor extremo pone en alerta máxima a India

El gobierno nacional emitió recomendaciones de salud ante temperaturas que rozan los 48 grados y que han disparado el consumo de electricidad a niveles récord.

India enfrenta actualmente una de las temporadas climáticas más severas de su historia reciente debido a un aumento térmico desmedido. Las autoridades locales activaron una alerta en todo el territorio nacional para prevenir incidentes graves ante este fenómeno meteorológico. El reporte oficial indica que los termómetros ya rozan los 48 grados en diversos puntos críticos de la geografía india.

Ante el alarmante panorama, el primer ministro Narendra Modi utilizó las plataformas digitales oficiales para emitir una serie de recomendaciones. El mandatario expuso que el incremento constante de la temperatura genera severas complicaciones en las rutinas diarias de la población.

Modi exhortó a los habitantes a priorizar la hidratación constante y a portar líquidos siempre que deban salir a la intemperie. Asimismo, el jefe de Gobierno solicitó un esfuerzo colectivo para colocar depósitos con agua en las fachadas de hogares y negocios. El líder político enfatizó la importancia de la solidaridad social sugiriendo ofrecer un vaso de agua a quienes lo necesiten.

De manera complementaria, los organismos de salud pública lanzaron advertencias severas sobre los peligros físicos asociados a este clima hostil. Los especialistas médicos señalaron que la ciudadanía se expone a deshidratación severa, golpes de calor y afecciones de tipo cardiovascular. Para contrarrestar estos riesgos, se aconseja ingerir agua continuamente, usar vestimenta clara y ligera, y evitar las horas de mayor radiación.

El impacto de este fenómeno climático no se limita a la salud, sino que afecta severamente la infraestructura del país. La demanda del servicio eléctrico registró picos históricos nunca antes vistos por el uso masivo de sistemas de enfriamiento ambiental. Millones de familias mantienen encendidos ventiladores y aires acondicionados de forma prolongada para mitigar los efectos del ambiente exterior.

Los analistas y expertos en climatología confirmaron que los periodos de altas temperaturas son ahora más extensos y destructivos que antes.