Ola de calor extrema paraliza actividades en Europa

Varios países europeos enfrentan temperaturas de hasta 43 grados, con cierres de escuelas, cancelación de eventos y alertas por calor extremo.

Una intensa ola de calor continúa afectando a gran parte de Europa, donde las temperaturas alcanzarán hasta 43 grados en algunas regiones, provocando la cancelación de festivales y eventos masivos, el cierre de escuelas, restricciones en el transporte y la emisión de alertas por calor extremo en diversos países.

Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y varias naciones de los Balcanes se encuentran entre las más afectadas por este fenómeno, que ha obligado a las autoridades a implementar medidas preventivas para proteger a la población.

Alemania y Países Bajos refuerzan medidas ante temperaturas récord

Alemania se prepara para un fin de semana con temperaturas superiores a los 40 grados. En algunas localidades se prevén máximas de hasta 43 grados, mientras que durante la noche los termómetros permanecerán entre 25 y 26 grados en el suroeste del país.

Las altas temperaturas han provocado la suspensión de actividades al aire libre, restricciones en el acceso al agua y el cierre de visitas a la cúpula del Bundestag, además de evidenciar la falta de aire acondicionado en infraestructuras como hospitales.

En Países Bajos se vive la jornada más intensa de esta ola de calor, con temperaturas de hasta 40 grados.

Por primera vez se emitió una alerta roja, lo que derivó en la suspensión de clases, cancelación de festivales y reducción de los servicios ferroviarios.

Numerosos centros educativos decidieron no abrir por motivos de seguridad, mientras que exámenes y otras actividades fueron aplazados.

Francia, Reino Unido y Bélgica mantienen alertas

En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu afirmó que la situación en las residencias para adultos mayores permanece bajo control, aunque expresó preocupación por las personas que viven solas y por la presión que enfrenta el sistema hospitalario.

En el Reino Unido, la Oficina Meteorológica mantiene una alerta roja por calor extremo, principalmente en el sur de Inglaterra, donde las temperaturas podrían llegar a 38 grados. La advertencia se extenderá durante tres días consecutivos, una situación sin precedentes.

Las previsiones también contemplan fuertes tormentas eléctricas, especialmente en Escocia y el norte de Inglaterra, con posibilidad de lluvias intensas en otras regiones.

Bélgica también enfrenta la jornada más cálida del episodio, con temperaturas cercanas a los 40 grados en el interior del país. El Real Instituto Meteorológico activó la alerta roja por tercera ocasión en su historia para las provincias de Lieja y Limburgo.

Los Balcanes también enfrentan calor sin precedentes

La ola de calor se extiende a los Balcanes occidentales, donde varios países registran temperaturas inusualmente elevadas para junio y podrían superar los 40 grados en los próximos días.

En Croacia se activó la alerta roja para las zonas de Rijeka y Split, mientras que Dubrovnik permanece bajo alerta naranja. Bosnia-Herzegovina emitió una alerta naranja para todo su territorio debido a las altas temperaturas.

Rumanía registra temperaturas de hasta 40 grados y mantiene alerta roja en 16 de sus 41 distritos.

En Bulgaria se esperan máximas de 39 grados en diversas regiones del país.

Hungría podría alcanzar hasta 42 grados al menos hasta el martes, lo que representaría un nuevo récord histórico, mientras que Austria atraviesa una ola de calor superior a los 35 grados que, de acuerdo con los pronósticos, será la más prolongada registrada durante un mes de junio.