Ola de calor deja 212 muertes estimadas en España

El sistema MoMo calcula 212 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante la primera ola de calor del año en España.

La primera ola de calor del año en España habría provocado 212 muertes atribuibles a las altas temperaturas, de acuerdo con las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), una herramienta estadística que analiza el impacto del clima sobre la mortalidad.

El episodio, que comenzó el pasado domingo y concluye este jueves, coincidió con algunos de los días más cálidos registrados en junio en el país.

Según los datos preliminares, el miércoles fue la jornada con mayor exceso de mortalidad, al contabilizarse 95 fallecimientos asociados a las elevadas temperaturas.

El martes se estimaron 66 muertes, el lunes 38 y el domingo 13.

El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad Diaria del Centro Nacional de Epidemiología, realiza proyecciones estadísticas a partir de la comparación entre la mortalidad observada y la esperada durante determinados periodos, tomando en cuenta factores como las temperaturas registradas.

De manera provisional, junio acumula 380 defunciones relacionadas con el calor extremo, de las cuales más de la mitad, el 55 por ciento, se habrían producido durante esta primera ola de calor del año.

Especialistas del Centro Nacional de Epidemiología señalaron que los datos aún son preliminares y deberán consolidarse durante los próximos días, aunque reconocen que el incremento registrado en la mortalidad durante esta semana ha sido significativo.

Las estimaciones muestran que las personas mayores continúan siendo el grupo más vulnerable frente a los efectos de las altas temperaturas.

De las 212 muertes calculadas para este episodio, 200 corresponden a personas mayores de 65 años.

Dentro de ese grupo, los mayores de 85 años concentran la mayor parte de los casos, con 148 fallecimientos estimados. El calor extremo suele agravar enfermedades preexistentes, aumentando el riesgo de complicaciones graves en personas con condiciones de salud delicadas.

Junio marca nuevos récords de temperatura

La ola de calor también dejó registros inéditos en España. Por primera vez se superaron temperaturas mínimas de 30 grados durante varias noches consecutivas en el mes de junio, siendo las noches de los días 22 y 23 las más cálidas registradas para este periodo.

Además, los días lunes y martes fueron catalogados entre los más cálidos para un mes de junio desde al menos 1950, según los registros meteorológicos disponibles.

Aunque las estimaciones de sobremortalidad apuntan a más de 200 decesos relacionados con el calor, el registro oficial de muertes atribuidas directamente a las altas temperaturas incluye hasta ahora dos casos confirmados: un hombre de 68 años fallecido en Andalucía y otro de 42 años en Extremadura.

Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología informó que el episodio de ola de calor concluye este jueves gracias a un descenso notable de las temperaturas en amplias zonas del oeste y centro peninsular, donde las máximas han disminuido hasta ocho grados.

Sin embargo, en áreas del Mediterráneo y Baleares las condiciones de calor intenso persistirán durante los próximos días.