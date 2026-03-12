Nuevo sistema frontal refrescará la temperatura este jueves

A pesar de la presencia del sistema frontal, el pronóstico indica que se tendrá un día completamente soleado, sin presencia de nubosidad

Para este jueves 12 de marzo se prevé un ambiente ligeramente más fresco de lo habitual debido a la activación de un nuevo sistema frontal, el cual influirá en las condiciones del tiempo durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico, el día iniciará con una temperatura de 15 grados centígrados al amanecer, por lo que se espera un ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana.

Conforme avance el día, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima cercana a los 25 grados centígrados, manteniendo condiciones templadas y agradables para las actividades al aire libre.

Para el anochecer se prevé una temperatura aproximada de 19 grados centígrados, por lo que el ambiente continuará siendo fresco durante la noche.

A pesar de la presencia del sistema frontal, el pronóstico indica que se tendrá un día completamente soleado, sin presencia de nubosidad y con condiciones estables en gran parte de la jornada.