Nuevo León tendrá un lunes nublado y fresco, con temperaturas de 12 a 16 grados, lloviznas ocasionales y viento del norte.

El cielo nublado y las temperaturas frescas marcarán las condiciones meteorológicas de este lunes 23 de noviembre en Nuevo León, donde se esperan lloviznas ocasionales durante el día.

Durante la mañana, el termómetro se ubicará en los 13 grados, con ambiente ligeramente frío y posibilidad de llovizna.

Por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y se espera una temperatura máxima de 16 grados, con condiciones frescas.

Mientras que por la noche, el pronóstico indica presencia de viento del norte, lluvia ocasional y una temperatura de 12 grados.

En cuanto a la calidad del aire, se reporta en condiciones buenas durante este lunes.