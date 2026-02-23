Nuevo León tendrá domingo soleado y ambiente seco

Este domingo 22 de febrero de 2026, Nuevo León registrará condiciones meteorológicas estables, con ambiente seco y cielo mayormente despejado durante la jornada

El estado de Nuevo León registrará este domingo 22 de febrero de 2026 condiciones meteorológicas estables, con predominio de cielo despejado, ambiente seco y temperaturas templadas a cálidas a lo largo del día.

De acuerdo con el pronóstico, no se esperan precipitaciones y prevalecerá un panorama favorable para actividades al aire libre.

Mañana fresca y con cielo despejado

Durante las primeras horas del día se mantiene un ambiente fresco, con temperatura cercana a los 14 grados centígrados y cielo completamente despejado, además de baja humedad en la región.

Estas condiciones favorecen buena visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Tarde cálida y mayormente soleada

Para la tarde se prevé un incremento importante en la temperatura, alcanzando valores alrededor de 29 grados centígrados, con cielo mayormente soleado y ambiente seco.

Autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol entre las 12:00 y 16:00 horas, así como mantenerse bien hidratado.

Noche nuevamente fresca

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta aproximadamente 13 grados centígrados, con cielo despejado y condiciones secas en la mayor parte del estado.

Se espera un cierre de jornada con ambiente fresco.

Calidad del aire se mantiene aceptable

En materia ambiental, el reporte indica que la calidad del aire se encuentra en nivel Aceptable, lo que representa condiciones moderadas para la población en general.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.