Nuevo León prevé domingo con calor, tormentas ocasionales

La entidad amaneció con ambiente parcialmente nublado y neblina; por la tarde se esperan chubascos, tormentas aisladas y temperaturas de hasta 33 grados

Este domingo 17 de mayo de 2026, Nuevo León inició la jornada con condiciones de cielo parcialmente nublado, presencia de neblina y una temperatura de 22 grados, generando un ambiente templado durante las primeras horas del día.

Tarde calurosa con posibilidad de tormentas

Para el transcurso de la tarde, el pronóstico meteorológico indica un incremento importante en la temperatura, alcanzando hasta los 33 grados, con cielo parcialmente soleado.

Además, se prevén chubascos y tormentas ocasionales en distintas zonas del estado, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a cambios repentinos en las condiciones climáticas, especialmente en áreas metropolitanas y carreteras.

Noche con lluvias aisladas y descenso de temperatura

Durante la noche, se espera que continúen las condiciones de cielo parcialmente nublado, acompañadas de chubascos y tormentas ocasionales, mientras que la temperatura descenderá a 25 grados.

Estas condiciones podrían generar humedad elevada y pavimento resbaladizo en algunos sectores.

Calidad del aire se mantiene en niveles buenos

En cuanto al monitoreo ambiental, la calidad del aire en Nuevo León se reporta como buena durante este domingo, ofreciendo condiciones favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante posibles lluvias y tormentas.