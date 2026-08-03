Nueve fenómenos provocarán lluvias intensas en México

El SMN pronostica lluvias fuertes e intensas en 23 estados, además de vientos, granizo, oleaje elevado y temperaturas superiores a los 45 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo nueve sistemas y condiciones atmosféricas influirán en el territorio nacional, generando lluvias de fuertes a intensas en 23 entidades, así como vientos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y altas temperaturas en diversas regiones del país.

Entre los fenómenos que impactarán el clima destacan el monzón mexicano, un frente frío, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, circulaciones ciclónicas, vaguadas, la onda tropical número 23, un anticiclón y una onda de calor.

Estados con mayor riesgo por lluvias

El organismo pronosticó lluvias intensas en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Sonora, Zacatecas, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

En tanto, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca registrarán lluvias fuertes durante la jornada.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios espectaculares.

Chubascos y oleaje en otras regiones

Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos, mientras que en Baja California se prevén lluvias aisladas.

En las costas del Pacífico, el oleaje alcanzará alturas de entre 1.5 y 2.5 metros en distintos tramos del litoral.

Para la Ciudad de México se esperan chubascos con tormentas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima será de hasta 28 grados y la mínima de 12, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Persisten altas temperaturas

El pronóstico se emite después de las lluvias registradas el sábado en la capital del país, donde se acumularon más de 3.7 millones de metros cúbicos de agua, mientras que en la zona metropolitana la cifra superó los 8.4 millones de metros cúbicos. Tras las afectaciones, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Plan Tlaloque 2.0 para atender los encharcamientos registrados.

Además de las lluvias, continuará la onda de calor en el noroeste del país. Baja California y Sonora mantendrán temperaturas superiores a los 45 grados, mientras que Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas registrarán valores de entre 40 y 45 grados. El SMN indicó que este fenómeno comenzará a finalizar en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.