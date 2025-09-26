Nubosidad variable y chubasco ocasional en Monterrey

Por: Arlett Fernández 25 Septiembre 2025, 14:22 Compartir

Clima en Monterrey con probabilidad de precipitación de diferente intensidad para este jueves, en donde la temperatura máxima será de 30 grados en promedio

Nuevo León.- La llegada del frente frío número 4 a la región provocará lluvia y vientos moderados durante este jueves en la zona metropolitana de Monterrey. En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (sur); muy fuertes en Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, así como fuertes en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del norte y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí.