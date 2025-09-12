Nubosidad parcial y condiciones de lluvia para la urbe regia

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de nubosidad parcial durante esta jornada de jueves, en donde continúa la probabilidad de chubascos aislados.
Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, y lluvias aisladas en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas.
Ambiente frío a fresco por la mañana, y muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.
Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila; rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León y San Luis Potosí; así como rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.