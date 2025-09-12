Nubosidad parcial y condiciones de lluvia para la urbe regia

Para el resto de la jornada de jueves el pronóstico de lluvia continuará activo en el área metropolitana de Monterrey, donde se espera una máxima de 31 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de nubosidad parcial durante esta jornada de jueves, en donde continúa la probabilidad de chubascos aislados. Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, y lluvias aisladas en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente frío a fresco por la mañana, y muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila; rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León y San Luis Potosí; así como rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.