Nubosidad parcial y ambiente brumoso en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados por la tarde y de 16 grados para la noche durante esta jornada de miércoles

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Mesa del Norte presentará condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, y lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y Nuevo León. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en San Luis Potosí.

A su vez, se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas, y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado en Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el resto de la región.

Viento del oeste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Durango, y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.