Nubosidad parcial en la zona metropolitana de Monterrey

Para este martes en Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región y en zonas altas de Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco, y frío en sierras de la región, así como ambiente templado a cálido en el noreste de Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en el noreste de Chihuahua.
Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua, San Luis Potosí y Durango, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en zonas de Coahuila.
Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.