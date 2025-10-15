Nubosidad parcial en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados para esta jornada de martes, con probabilidad de lluvia ligera en zonas de la entidad

Para este martes en Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región y en zonas altas de Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco, y frío en sierras de la región, así como ambiente templado a cálido en el noreste de Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en el noreste de Chihuahua. Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua, San Luis Potosí y Durango, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en zonas de Coahuila. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.