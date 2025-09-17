Nubosidad alta y media con tiempo estable en Monterrey

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de martes, en donde sigue vigente la probabilidad de chubascos aislados.
En la Mesa del Norte, se presentará durante la tarde ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, y puntuales fuertes en San Luis Potosí, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Así como chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.
Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Viento del este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.