Nublado y con neblina, así amanece Nuevo León este domingo

Autoridades de Protección Civil prevé una tarde soleada y calidad del aire favorable este 29 de marzo, Domingo de Ramos, en Nuevo León

Autoridades de Protección Civil informaron el pronóstico del clima para este domingo 29 de marzo de 2026 en el estado de Nuevo León, donde se esperan condiciones variables a lo largo del día.

Durante la mañana, el ambiente se presenta mayormente nublado con presencia de neblina y una temperatura de 13 grados, lo que genera condiciones frescas en gran parte de la entidad.

Tarde cálida y cielo parcialmente despejado

Para la tarde, se prevé un incremento en la temperatura hasta los 29 grados, con un cielo parcialmente soleado, lo que favorecerá un ambiente cálido.

En tanto, por la noche se espera la presencia de algunas nubes y una temperatura cercana a los 22 grados, manteniéndose condiciones templadas.

Calidad del aire favorable

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades señalaron que este domingo se reporta como buena, lo que representa condiciones óptimas para realizar actividades al aire libre.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios de temperatura a lo largo del día.