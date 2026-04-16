Nublado con posibles lloviznas este miércoles en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados por la tarde y panorama de cielo nublado con intervalos de chubascos durante este miércoles

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Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas de la región, frío en sierras de Zacatecas y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte) y Nuevo León (norte); viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Zacatecas y Aguascalientes; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una línea seca prevalecerá en el norte del territorio nacional, en interacción con el frente número 44, que se extenderá cerca de la frontera norte de México, con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además de lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Así mismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).