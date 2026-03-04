Nubes predominarán en el clima de este miércoles

Las autoridades meteorológicas sugieren estar atentos a los cambios en la velocidad del viento y posibles nubosidades que podrían influir en la sensación

Monterrey amanece este martes con condiciones climáticas que marcan una transición significativa en las temperaturas locales. Actualmente, la capital de Nuevo León registra una temperatura de 18 grados centígrados, brindando un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Sin embargo, el pronóstico para las próximas horas indica un ascenso gradual y constante. Se espera que la ciudad alcance una temperatura máxima de 31 grados centígrados durante la tarde, lo que generará una sensación de calor moderado para los habitantes de la zona metropolitana.

Por otro lado, la temperatura mínima para esta jornada se ha fijado en los 24 grados centígrados, lo que sugiere que incluso durante los momentos de menor radiación solar, el ambiente se mantendrá templado.

Ante estas variaciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada y considerar el uso de protección solar si se realizan actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad térmica.

Las autoridades meteorológicas sugieren estar atentos a los cambios en la velocidad del viento y posibles nubosidades que podrían influir en la percepción final de estas temperaturas a lo largo de la tarde en la región regiomontana.