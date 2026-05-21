¡No te confíes! Sal de casa con paraguas, porque lloverá

El panorama meteorológico para la capital regiomontana registrará cambios significativos durante este jueves 21 de mayo, marcando una tregua temporal al intenso calor de los últimos días gracias al ingreso de humedad y canales de baja presión en la región.

De acuerdo con los últimos reportes climatológicos, la jornada arranca con un ambiente fresco y una temperatura al momento de 20 grados centígrados, acompañada de una notable presencia de nubosidad en la zona metropolitana. A lo largo de la tarde, el termómetro mostrará un ascenso moderado, alcanzando una temperatura máxima estimada de 28 grados centígrados, un valor ligeramente más benévolo en comparación con las semanas previas.

Sin embargo, el factor principal a vigilar durante este día será la inestabilidad atmosférica. Las autoridades meteorológicas informaron que la probabilidad de lluvia se mantendrá activa desde las primeras horas, con un porcentaje inicial que rondará el 35% en forma de chubascos aislados o lloviznas intermitentes.

Se prevé que estas condiciones se intensifiquen drásticamente de cara a la noche, momento en el cual la probabilidad de precipitación se elevará hasta un 85%. Este incremento viene acompañado del desarrollo de tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes, por lo que se exhorta a la población a tomar las precauciones necesarias al conducir, evitar zonas propensas a encharcamientos y mantenerse informada sobre las actualizaciones de Protección Civil del Estado.