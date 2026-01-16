¡No guardes las cobijas! El frío volverá al noreste de México

Después de los gélidos días que hubo, las temperaturas parecían estar recuperándose, sin embargo, para este viernes las condiciones volverán a ser muy frías

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Después de los gélidos días que hubo en el estado de Nuevo León, las temperaturas parecían estar recuperándose, sin embargo, para este viernes las condiciones volverán a ser bastante frías, al menos por la mañana.

Durante las primeras horas de la mañana de este 16 de enero la temperatura será de apenas 6°, los cuales, combinados con el cielo medio nublado, generarán condiciones muy frías, por lo que se recomienda salir bien abrigado de casa.

Ya por la tarde el termómetro se recupera, pues ascenderá hasta los 18 grados, sin, embargo, debido a la nubosidad, quizá la sensación térmica sea más baja.

Finalmente, por la noche se esperan 13°, que darán también condiciones frías, por lo que si tienes planes para salir de casa a disfrutar de la quincena, es recomendable armar tu outfit con ropa abrigadora.

Coahuila no se salva del frío

Al igual que en Nuevo León, el estado vecino tendrá unas condiciones frías, pero sin llegar a los extremos que se vieron durante la semana anterior.

Para este fin de semana se esperan mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde esta subirá hasta los 17°, muy agradables para hacer actividades al aire libre, pues no se tiene pronóstico de precipitaciones.

Saltillo