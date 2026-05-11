NL tendrá Día de las Madres con calor y bruma este domingo

El Día de las Madres tendrá cielo parcialmente nublado, temperaturas de hasta 31 grados y buena calidad del aire durante gran parte de la jornada

Este domingo 10 de mayo, Nuevo León amaneció con condiciones parcialmente nubladas, acompañadas de neblina y bruma, además de una temperatura cercana a los 21 grados, generando un inicio de jornada templado para quienes comienzan las celebraciones del Día de las Madres desde temprano.

Tarde calurosa, pero sin condiciones extremas

Para la tarde, el pronóstico indica un ambiente parcialmente soleado con presencia de bruma y una temperatura máxima de 31 grados, por lo que se espera un clima cálido en gran parte del estado, ideal para actividades al aire libre aunque con recomendación de mantenerse hidratado.

Noche con descenso moderado en la temperatura

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con bruma, mientras que la temperatura descenderá a alrededor de 25 grados, ofreciendo un cierre de jornada más templado.

Calidad del aire favorable la mayor parte del día

En cuanto a las condiciones ambientales, la calidad del aire será buena durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde se reporta como aceptable, lo que permitirá en general condiciones relativamente favorables para reuniones familiares, salidas y festejos en exteriores.

Autoridades recomiendan tomar precauciones ante la presencia de bruma, especialmente al conducir durante las primeras horas del día, así como usar protector solar e hidratarse durante la tarde debido al incremento de temperatura.