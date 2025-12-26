Navidad con temperatura agradable en Monterrey

Clima en Monterrey con panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de jueves en donde se espera una máxima de 28 grados por la tarde

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando vientos con rachas de hasta 60 km/h, intervalos de chubascos en la península de Baja California y Sonora.

Con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Yucatán.

Se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte y occidente del territorio nacional; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.