Navidad con temperatura agradable en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Pronóstico meteorológico general
Hoy, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando vientos con rachas de hasta 60 km/h, intervalos de chubascos en la península de Baja California y Sonora.
Con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.
Canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Yucatán.
Se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte y occidente del territorio nacional; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.