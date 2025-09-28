'Narda' se aleja de México; se mantiene como huracán categoría 1

A pesar de su distancia con el territorio mexicano, las costas de Baja California Sur podrían presentar olas de hasta 3 metros de altura

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el huracán Narda se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con una trayectoria que se aleja de manera gradual de las costas mexicanas.

La Comisión Nacional del Agua afirmó que se encuentra a 1,560 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que se podría preentar un oleaje elevado en esta zona.

Su desplazamiento actual se encuentra a 20 km/h, con vientos sostenidos de 150 km/h, los cuales pueden alcanzar rachas de hasta 185 km/h.

Se estima que este sistema no genere lluvias en ninguna zona de México. Sin embargo, las autoridades instaron a la población de Baja California Sur a que extremen precauciones, debido a que el oleaje podría alcanzar hasta los 3 metros de altura.

Además, se recomendó que se mantengan al tanto de las actualizaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil, así como el de cada entidad.