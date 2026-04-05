Monterrey tendrá miércoles soleado con máxima de 32 grados

El pronóstico indica que Monterrey registrará un día mayormente soleado, con condiciones estables y sin cambios significativos en el clima

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de abril anticipa condiciones estables en Monterrey, con temperaturas cálidas y baja probabilidad de lluvia conforme avance el día.

Temperaturas a lo largo de la jornada

De acuerdo con el pronóstico, la ciudad amanecerá con una temperatura de 19 grados centígrados, generando un ambiente templado en las primeras horas del día.

Con el paso de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 32 grados centígrados por la tarde, por lo que se prevé un ambiente caluroso en distintos puntos del área metropolitana.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 24 grados centígrados, manteniéndose condiciones templadas y agradables.

Disminuye probabilidad de lluvia

Durante la mañana se contempla una probabilidad de precipitación del 10 por ciento; sin embargo, esta disminuirá gradualmente hasta ubicarse en 0 por ciento conforme avance el día.

Esto permitirá que predomine un cielo despejado, con presencia de sol durante gran parte de la jornada.

Condiciones generales del clima

El pronóstico indica que Monterrey registrará un día mayormente soleado, con condiciones estables y sin cambios significativos en el clima.

Ante las altas temperaturas previstas durante la tarde, se recomienda a la población tomar precauciones, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad.