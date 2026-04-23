Monterrey tendrá jueves cálido con baja probabilidad de lluvia

Se espera un día con clima cómodo y condiciones favorables para actividades al aire libre, especialmente durante la tarde

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Este jueves 23 de abril de 2026, Monterrey tendrá un día con temperaturas agradables desde las primeras horas y un ambiente que se mantendrá cálido durante la tarde.

Temperaturas y condiciones durante el día

La jornada comenzará con una temperatura de 19 grados centígrados, mientras que por la tarde se espera una máxima de 31 grados, generando un ambiente cálido pero no extremo.

Hacia la noche, el termómetro descenderá a 25 grados centígrados, manteniendo condiciones templadas para el cierre del día.

Probabilidad de lluvia y nubosidad

Durante la mañana se prevé poca nubosidad con un 20 % de probabilidad de precipitaciones, por lo que no se descartan lluvias ligeras y aisladas en las primeras horas.

Sin embargo, conforme avance el día, el cielo tenderá a despejarse completamente, dando paso a un ambiente más estable y agradable en la zona metropolitana.

En general, se espera un día con clima cómodo y condiciones favorables para actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.