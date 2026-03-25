Monterrey se prepara para un ascenso térmico este miércoles

Por: Masha Kayl 24 Marzo 2026, 21:49 Compartir

Ante este pronóstico, se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y vestir ropa ligera para mitigar los efectos del calor

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras una jornada que actualmente mantiene un ambiente fresco con 17 grados, la capital de Nuevo León se alista para un cambio notable en las condiciones atmosféricas durante las próximas 24 horas. De acuerdo con el reporte meteorológico más reciente, los regiomontanos iniciarán el día de mañana con una temperatura mínima de 24 grados, marcando una mañana inusualmente templada que servirá de antesala a una tarde calurosa. El termómetro continuará escalando de forma constante hasta alcanzar una máxima de 33 grados. Ante este pronóstico, se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y vestir ropa ligera para mitigar los efectos del calor que predominará en la zona metropolitana.