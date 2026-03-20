Monterrey iniciará el fin de semana con temperaturas calidas

Las condiciones meteorológicas favorecerán las actividades al aire libre, al registrarse un día con un ambiente mayormente agradable

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El clima en Monterrey para este viernes 20 de marzo de 2026 se mantendrá estable, con un ambiente mayormente cálido y condiciones ideales a lo largo del día.

Temperaturas en ascenso durante la jornada

La jornada comenzará con un ambiente fresco, ya que se espera que la ciudad amanezca con 15 grados centígrados.

Conforme avance el día, el termómetro irá en aumento hasta alcanzar una temperatura máxima de 32 grados centígrados, generando un ambiente caluroso durante la tarde.

Por la noche, la temperatura descenderá a 22 grados centígrados, manteniendo condiciones templadas en la zona metropolitana.

Cielo despejado y sin lluvias

El pronóstico indica un día completamente soleado y despejado, sin presencia de nubosidad significativa.

Además, no se esperan precipitaciones, por lo que se prevé un clima seco y estable durante toda la jornada.

Condiciones ideales para actividades al aire libre

Las condiciones meteorológicas favorecerán las actividades al aire libre, al registrarse un día sin cambios bruscos en el clima y con un ambiente mayormente agradable.