¡Modo verano! Calor Monterrey se pondrá caluroso este viernes

Como ha sido a lo largo de la semana, este viernes se espera una mañana fresca, pero por la tarde el calor será bastante considerable

Este viernes, inicio de fin de semana, se caracterizará por las condiciones prácticamente de verano, principalmente por la tarde, donde el calor será considerable, aunque temprano será fresco. Por la mañana las condiciones seguirán siendo frescas, pues se tienen pronosticados unos muy agradables 15°, por lo que se recomienda salir de casa con un suéter ligero. Por otro lado, para la tarde nuevamente habrá calor prácticamente veraniego, pues alcanzaremos los 30 grados de temperatura con cielo totalmente despejado y sin posibilidad de lluvias. Finalmente, por la noche se esperan 22°, agradables para dormir únicamente con la ventana abierta y tal vez un ventilador.