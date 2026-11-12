Miércoles fresco y nublado en Nuevo León; máxima de 22 grados

Para este miércoles se pronostica en Nuevo León cielo mayormente nublado, neblina por la mañana y una temperatura máxima de 22 grados.

Nuevo León tendrá este miércoles 11 de noviembre una jornada mayormente nublada, con presencia de neblina durante la mañana y condiciones brumosas por la tarde, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil del Estado.

Durante las primeras horas del día se espera una temperatura de 16 grados, con cielo mayormente nublado y neblina.

Para la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 22 grados, mientras que el ambiente permanecerá mayormente nublado y brumoso.

Por la noche, la temperatura descenderá a los 18 grados, con condiciones de cielo mayormente nublado.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea buena durante la mañana y noche, mientras que por la tarde se ubicará en nivel aceptable.