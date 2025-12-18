Mejoran las condiciones del clima en la metrópoli regia

Por: Arlett Fernández 17 Diciembre 2025, 14:39

Clima en Monterrey con abundante sol para esta jornada de miércoles, en donde se espera una máxima de 24 grados por la tarde y de 17 grados en la noche

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Zacatecas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Chihuahua, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes; muy frío con heladas en sierras de Zacatecas; y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de San Luis Potosí, así como rachas de hasta 30 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.