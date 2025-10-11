Mejoran condiciones del tiempo para el fin de semana

Por: Arlett Fernández 10 Octubre 2025, 14:17 Compartir

Este viernes continuarán los chubascos aislados en la zona metropolitana de Monterrey, pero se espera una mejora en las condiciones a partir del sábado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante esta jornada de viernes. Por la mañana, ambiente fresco, y frio en sierras de la región, así como ambiente templado a cálido en el este de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí. Posibles lluvias y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como ambiente templado en sierras de la región. Lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Nuevo León y Aguascalientes, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, además de pronosticarse lluvias y chubascos en Durango y Zacatecas, todos con descargas eléctricas. Viento de dirección variable menores a 30 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y rachas 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y San Luis Potosí.