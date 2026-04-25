Máxima superior a los 30 grados este fin de semana en Monterrey

Clima en Monterrey caluroso para este fin de semana donde la temperatura máxima será de 34 grados con cielo mayormente soleado

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En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Nuevo León; y sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de Zacatecas, muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el noreste de Coahuila, este de San Luis Potosí, norte y centro de Nuevo León.

Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en Nuevo León (sur), y muy caluroso en Durango (noroeste) y San Luis Potosí (centro y sur), con prevalencia de la onda de calor en las citadas zonas de dichos estados.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León, siendo de igual intensidad y con posibles tolvaneras en zonas de Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una línea seca que se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán intervalos de chubascos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz; y lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán.

La entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en el norte y oriente de la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro), Nuevo León (sur), Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

Finalmente, el frente número 46 ha dejado de afectar a México.