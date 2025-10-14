Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Clima

Máxima de 28 grados en la zona metropolitana de Monterrey

Por: Arlett Fernández

13 Octubre 2025, 14:30

Panorama de cielo parcialmente despejado con una temperatura máxima de 28 grados durante esta jornada de lunes en Monterrey

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, que podrían generar encharcamientos e inundaciones en Chihuahua, así como chubascos en San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Todas con descargas eléctricas.

Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Coahuila, rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

clima-nacional-13octubre.jpg

