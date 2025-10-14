Máxima de 28 grados en la zona metropolitana de Monterrey

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, que podrían generar encharcamientos e inundaciones en Chihuahua, así como chubascos en San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.
Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Todas con descargas eléctricas.
Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.
Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Coahuila, rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.