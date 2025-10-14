Máxima de 28 grados en la zona metropolitana de Monterrey

13 Octubre 2025

Panorama de cielo parcialmente despejado con una temperatura máxima de 28 grados durante esta jornada de lunes en Monterrey

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, que podrían generar encharcamientos e inundaciones en Chihuahua, así como chubascos en San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Todas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Coahuila, rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.