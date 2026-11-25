Nuevo León tendrá cielo nublado, temperaturas de 11 a 14 grados y llovizna por la noche; la calidad del aire será buena.

Nuevo León tendrá este martes 24 de noviembre una jornada mayormente nublada, con temperaturas frescas y posibilidad de llovizna durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la mañana se espera cielo nublado y presencia de neblina, con una temperatura de 11 grados centígrados.

Para la tarde, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con bruma y una temperatura máxima de 14 grados.

Mientras que por la noche el termómetro descenderá nuevamente a los 11 grados, con cielo nublado y posibilidad de llovizna ocasional.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea aceptable durante la mañana y buena por la tarde y noche.