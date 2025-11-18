Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Clima

Martes con mañana fresca y tarde calurosa en Monterrey

Por: INFO 7

17 Noviembre 2025, 19:35

Compartir

La jornada inicia con clima agradable y sin lluvias, pero por la tarde el calor aumentará; se recomienda hidratarse y prever cambios al caer la noche.

Este martes 18 de noviembre arranca con un ambiente agradable y una temperatura de 19 grados, escenario ideal para quienes salen temprano.

Durante la tarde, el termómetro subirá hasta los 30 grados, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Al anochecer, el clima volverá a descender hacia los 24 grados, generando una sensación más templada.

No se esperan lluvias y el cielo permanecerá parcialmente soleado, condiciones que favorecen actividades al aire libre y traslados sin contratiempos.

Comentarios