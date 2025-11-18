Martes con mañana fresca y tarde calurosa en Monterrey

Este martes 18 de noviembre arranca con un ambiente agradable y una temperatura de 19 grados, escenario ideal para quienes salen temprano.
Durante la tarde, el termómetro subirá hasta los 30 grados, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.
Al anochecer, el clima volverá a descender hacia los 24 grados, generando una sensación más templada.
No se esperan lluvias y el cielo permanecerá parcialmente soleado, condiciones que favorecen actividades al aire libre y traslados sin contratiempos.