Martes 24 de febrero seguirá caluroso y seco sin lluvia

Las condiciones seguirán favoreciendo actividades al aire libre, aunque se recomienda no bajar la guardia ante la baja humedad ambiental.

La semana avanza con un marcado contraste en las temperaturas. Este martes inició con un ambiente fresco de 10 grados centígrados, pero el termómetro alcanzará una máxima de 25 grados durante la tarde. Por la noche, entre las 21:00 y 22:00 horas, se prevé que la temperatura descienda a alrededor de 16 grados.

El cielo permanecerá despejado, con condiciones soleadas y sin probabilidad de precipitación. El ambiente será estable, lo que permitirá actividades al aire libre sin riesgo de lluvia.

Miércoles con aumento drástico en la temperatura

Para el miércoles se anticipa un cambio importante en las condiciones térmicas. La temperatura máxima podría alcanzar los 37 grados centígrados, mientras que la mínima se ubicará en 13 grados.

El cielo continuará despejado y el ambiente será muy seco. Este incremento considerable en el calor marcará el inicio de los días más intensos de la semana, por lo que se recomienda tomar previsiones ante la exposición prolongada al sol.

Jueves será el día más caluroso

El jueves se perfila como la jornada con mayor intensidad térmica. Se pronostica una máxima de 38 grados y una mínima de 18 grados centígrados, bajo condiciones completamente soleadas y sin presencia de lluvias.

El ambiente seco continuará predominando, lo que podría favorecer la deshidratación y el agotamiento por calor si no se toman medidas preventivas. La radiación solar será elevada durante las horas centrales del día.

Viernes con descenso moderado

El viernes se mantendrá el tiempo seco, aunque con un descenso significativo en comparación con el jueves. La temperatura máxima será de 29 grados, mientras que la mínima descenderá a 14 grados.

Si bien el calor será menos extremo, el cielo continuará mayormente despejado y no se prevén lluvias. El ambiente seco seguirá presente en la región.

Sábado estable y sin lluvias

Para el sábado se espera estabilidad atmosférica. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados y la mínima será de 12 grados centígrados. El cielo permanecerá mayormente despejado.

Recomendaciones ante el calor y ambiente seco

Ante esta semana marcada por temperaturas elevadas y ausencia de lluvias, autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, consumir líquidos de forma constante y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

También se sugiere utilizar ropa ligera de colores claros, aplicar protector solar y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a golpes de calor.

El ambiente muy seco puede incrementar molestias respiratorias y favorecer incendios en zonas con vegetación, por lo que se exhorta a evitar quemas y extremar precauciones. La semana estará dominada por el sol y el calor, con un pico extremo hacia el jueves.