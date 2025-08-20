Martes 19 de agosto - Día caluroso con chubascos aislados

Para mañana miércoles aumenta el porcentaje de precipitación a un 60%. De igual forma para jueves, viernes y sábado hay pronóstico de lluvia entre 40 y un 50%

En gran parte del área metropolitana se está registrando una temperatura agradable, pero va a seguir subiendo. La temperatura máxima para este martes será de 37 grados centígrados.

Hay un porcentaje de precipitación de un 30% sigue todavía bajo pero no se descartan chubascos aislados.

Para mañana miércoles aumenta el porcentaje de precipitación a un 60%. De igual forma para jueves, viernes y sábado hay pronóstico de lluvia entre un 40 y un 50%.

Para hoy, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; puntuales fuertes en Nayarit y Durango; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, todas con descargas eléctricas. Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero y Michoacán; puntuales fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México; chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas. Se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales fuertes en Campeche y Tabasco, debido a un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo del mar Caribe en el sureste mexicano. La onda tropical núm. 23 frente a las costas de Michoacán, se desplazará hacia el oeste y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Jalisco y Colima. La nueva onda tropical núm. 24 que ingresará a la península de Yucatán y una vaguada en niveles medios que se localizará frente a las costas de Quintana Roo, propiciarán lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo y Yucatán. Una circulación ciclónica en altura se desplazará sobre el noreste mexicano, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas de los estados fronterizos del norte y noreste de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente templado a cálido en el noreste de Durango, centro y este de San Luis Potosí y en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, siendo fresco en el resto de la región, frío en zonas serranas y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas de Durango. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Durango, sur de Zacatecas, y centro y sur de San Luis Potosí; siendo muy caluroso en el noreste de Chihuahua y Coahuila, así como en el este de Nuevo León; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Durango, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; así como lluvias con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de lluvias aisladas en zonas de Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.